Domenica in Cascina 2024. Giochi, street food, eco-giardinaggio e spettacoli sotto la Collina di CEM

Torna Domenica in Cascina, l’iniziativa per le famiglie organizzata nella sede di CEM Ambiente a Cavenago Brianza, località Cascina Sofia. Si terrà il 26 maggio 2023 dalle 15 alle 20 circa ed è organizzata da CEM Ambiente, società che gestisce il servizio di igiene urbana in un territorio composto da 75 Comuni soci.

Un intero pomeriggio di giochi, laboratori, street food, eco-giardinaggio, spettacoli, un torneo di ping pong e visite alla ex discarica, oggi una collina di 30 ettari circa con piante e laghetti. L’iniziativa è gratuita e ideale per famiglie con bambini.

Ecco il programma

Dalle 15 alle 18.00

Laboratorio sulle api per tutti con Apicoltura Apiqu

Laboratorio di multiculturalità con La Grande Casa

Laboratorio creativo con le biciclette con Wonder Bikes

Eco giardinaggio con Ambiente Acqua Onlus

Giochi in Legno e trottole con Il Tarlo

Ritmica musicale di gruppo “drum circle” con Mauro Faccioli

Torneo di Ping pong con Tennistavolo Morelli

E poi, visite guidate all’ex discarica (prenotazioni in loco) in collaborazione con il Parco P.A.N.E e musica per tutto il pomeriggio con Hey Dj Radio

Alle 17.45

Spettacolo teatrale per bambini "Fiatone" della Compagnia Teatrale Luna e Gnac

DALLE 15 FINO A SERA: Birra con HIBU, prodotti siciliani con Sam e Rosy, patatine e salamelle con la Protezione civile

Nel pomeriggio, alle ore 17, anche la premiazione del concorso social #Scattasostenibile con la consegna dei premi ai primi tre classificati.

SAVE THE DATE

Cosa: Domenica in Cascina

Quando: il 26 maggio 2024 dalle ore 15

Dove: sede CEM Ambiente, Località Cascina Sofia (proseguimento di via Manzoni) – Cavenago Brianza (MB).

Per info: comunicazione@cemambiente.it

Tutte le attività sono gratuite.