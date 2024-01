AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSERVIMENTO FORZOSO ED ESPROPRIO

AI SENSI ART.16, CM. 4 E ART.11 CM.1 E 2 DEL D.P.R. 327/2001 -T.U.E. E ART.11 CM.4 L.R. 3/2009, RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI SERVITU’ PERMANENTE ED ACQUISIZIONE FORZOSA DELLE AREE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE DI SBARRAMENTO DEL BACINO "LAGHETTONE", NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIDUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL DEFLUSSO IN FOGNATURA MISTA COMUNALE, IN COMUNE DI ARCORE (MB) – COMM. ALAR227147 (CUP G38H22000500002) – COD. ATO 699 - ENTE PROPONENTE/AUTORITÀ ESPROPRIANTE: BRIANZACQUE S.R.L.

IL DIRETTORE TECNICO

della società “BrianzAcque s.r.l.”, costituita Autorità Espropriante per conto dell’Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza (ATO MB) ai sensi dell’art.158 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 17 cm. 3 della Convenzione per la Gestione del S.I.I. tra ATO-MB e BrianzAcque s.r.l. sottoscritta in data 11/11/2016 ed aggiornata in sede di Conferenza d’Ambito del 04/10/2022;

VISTA la D.g.r. n. XI/6273 del 11.04.2022 avente oggetto “Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e modifica all’allegato 1 della D.g.r. 6047/2022”;

ATTESO che l’Allegato “A” della predetta Delibera include tra gli interventi urgenti e prioritari al progressivo 98 “Interventi di manutenzione straordinaria alle opere di sbarramento del bacino "Laghettone" e riduzione degli allagamenti causati dal deflusso in fognatura mista comunale”, in Comune di Arcore (MB)”;

CONSIDERATO CHE con Delibera n.14 del 16/05/2022, l’ATO MB, in qualità di ente beneficiario del contributo, ha approvato e autorizzato la sottoscrizione delle Disposizioni tecnico-amministrative di cui alla D.g.r. 6273/2022 avente ad oggetto "Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, nonché' opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e modifica all'allegato 1 della D.g.r. 6047/2022)" per il finanziamento regionale degli interventi situati nei comuni di Arcore, Biassono, Cornate d’Adda, Usmate Velate;

ATTESO COME per l’esecuzione di tali opere, con la medesima Delibera l’ATO MB, nell’accettare il ruolo di soggetto responsabile della completa attuazione degli interventi, svolgendo il ruolo di “Ente attuatore”, demandando lo svolgimento delle gare di affidamento lavori, in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e la realizzazione delle opere nei tempi previsti al Gestore Unico del S.I.I. BrianzAcque Srl, quale “Soggetto attuatore”;

PRESO ATTO CHE la società “BrianzAcque s.r.l.” ha ricevuto mandato dalla Conferenza d’ATO-MB di realizzare quale prioritario nel Piano d’Ambito 2022/23 l’intervento in oggetto, finalizzato alle opere relative alla manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore comunale di Arcore (Rio Rinz) e dello sbarramento denominato Laghettone, che garantiscano pertanto il ripristino delle condizioni di adeguata conservazione degli elementi componenti lo sbarramento e il contenimento, laddove necessario, delle portate addotte al reticolo fognario e che tale intervento costituisce opera di pubblica utilità e presenta carattere di urgenza e prioritario per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, nonché per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni.

CONSIDERATO CHE:

l’esecuzione delle opere in oggetto comporterà l’interessamento di aree private, identificate al NCTU del Comune Censuario di Arcore (MB) e corrispondenti al fg. 18 part.10, 126, 127, 128, 129, 12, 13, 14, 16, 23, 63 e fg.19 part.1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 18, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 48, 77, 78, 43 e fg.22 part.36, 154, 155, 300, 307, 71, 79, 281, 279 per le quali i proprietari risultano, come dai registri catastali e piano particellare, in numero > 50;

l’esecuzione delle opere in oggetto comporterà in parte l’occupazione permanente del suolo ed in parte l’asservimento permanente delle aree e la relativa occupazione temporanea di cantiere, senza modificare gli ambiti funzionali previsti dal PGT vigente, né la destinazione d’uso delle aree interessate;

per garantire la piena esecutività dell’opera si rende necessario procedere ai sensi del D.P.R. 327/2001 disponendo l’acquisizione forzosa delle aree fg.18 part.16, 23, 63 e fg.19 part.14, 15, 27, 28 per opere di sbarramento/difesa spondale nell’ambito della difesa dal rischio idrogeologico, che dovranno essere acquisite ed intestate al Demanio pubblico dello Stato, settore Ramo idrico;

per garantire la piena esecutività dell’opera si rende necessario procedere ai sensi del D.P.R. 327/2001 disponendo l’occupazione temporanea e l’asservimento forzoso permanente delle restanti aree interessate dal progetto, per servitù di passaggio per l’accesso ai luoghi sia in fase di esecuzione che in fase di manutenzione, oltre alle servitù permanenti relative alle aree arginali e golenali allagabili;

per tali motivi, ai sensi dell’Art.16, cm. 4 e Art.11 cm.1 e 2 del D.P.R. 327/2001 -T.U.E. e Art.11 cm.4 L.R. 3/2009, nonché degli artt. 7 e 8 della L. 241/90,

COMUNICA L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO e di ASSERVIMENTO FORZOSO

relativo alla acquisizione delle aree e costituzione di servitù permanente per interventi di manutenzione straordinaria alle opere di sbarramento del bacino "Laghettone", nell’ambito dell’intervento di riduzione degli allagamenti causati dal deflusso in fognatura mista comunale in comune di Arcore (MB), sulle aree come sopra identificate e descritte negli elaborati allegati e costituenti parte integrante del presente avviso.

Informa inoltre, ai sensi dell’art. 16, cm. 4 D.P.R. 327/2001 e dell’art. 8 della L.241/90, che:

a) l’Amministrazione competente/Autorità Espropriante nell’ambito della presente procedura è BrianzAcque s.r.l., con sede legale in viale E. Fermi 105, Monza, nella figura del Direttore Tecnico Dott. Ing. Massimiliano Ferazzini

è b) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi art. 5 L. 241/90 e art. 31 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è l’ing. Giorgio Valè giorgio.vale@brianzacque.it c/o Brianzacque s.r.l., Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale, via Mazzini 41, 20871 Vimercate;

ai sensi art. 5 L. 241/90 e art. 31 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è l’ing. Giorgio Valè c/o Brianzacque s.r.l., Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale, via Mazzini 41, 20871 Vimercate; c) l’ufficio presso cui sono depositati il progetto e gli atti procedimentali risulta l’Ufficio per le Espropriazioni c/o Settore Progettazione di BrianzAcque s.r.l., via Mazzini 41, 20871 Vimercate; è possibile prendere visione della documentazione, previo appuntamento - rif. Geom. Diego Ceresa diego.ceresa@brianzacque.it tel.039.6859690.

La presente comunicazione viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art.16 cm.4 e art.11 cm.1 e 2 del D.P.R. 327/2001, nelle modalità previste dall’art. 16 cm. 5 e 8 T.U.E. e art.11 cm. 4 L.R. 3/2009; gli interessati hanno facoltà di prendere visione dei documenti depositati, di estrarne copia, nonché di presentare al Responsabile Unico del Procedimento eventuali osservazioni, entro il termine inderogabile di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso, con l’avvertenza che le osservazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno tenute in considerazione.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di ARCORE https://arcore.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/menu-albo-pretorio nonché all’Albo Pretorio online dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale ATO della Provincia di Monza e della Brianza https://atomonzabrianza.it/albo-pretorio/ oltre che su quotidiano a diffusione nazione e locale, per le necessarie comunicazioni di legge, per 20 (venti) giorni consecutivi.

Il Direttore Tecnico BrianzAcque s.r.l. Dott. Ing. M.Ferazzini

Vimercate, li 17/01/2024 Prot. n. 0000862