Milano, 4 dicembre 2020 - Giorni di maltempo in Lombardia. Da oggi, venerdì 4 dicembre il nostro Paese verrà investito da una serie di perturbazioni pilotate da un vortice ciclonico che dal Regno Unito scendera' fin sulla Francia. Piogge battenti e nubifragi saranno all'ordine del giorno su gran parte delle regioni, ma sara' anche la neve a far notizia. Nevicate abbondanti o molto abbondanti e sotto forma anche di bufera colpiranno tutto l'arco alpino a partire dai 1000 metri, localmente anche a quote piu' basse. Da venerdì e almeno fino al weekend si stimano accumuli vicino ai 2 metri a circa 1600 metri. Brutto tempo anche per il giorno dell'Immacolata.

Il team del sito ilMeteo.it avverte che oggi, venerdì, il tempo subira' un forte peggioramento al Nordovest con nubifragi attesi su Liguria e Lombardia e nevicate diffuse fino in pianura sul Piemonte e possibili anche a Milano (o miste a pioggia). Il maltempo si abbattera' anche sull'arco alpino centrale e occidentale con neve copiosa a partire dai 600 metri. Sabato, venti forti di Scirocco su gran parte dei bacini, maltempo diffuso su Lombardia e nevicate abbondanti sopra i 1000-1200 metri. Stessa situazione è prevista per domenica. Non ci sono buone notizie nemmeno per la prima parte della prossima settimana; lunedi' e il giorno dell'Immacolata saranno caratterizzati da piogge via via più diffuse e forti su gran parte d'Italia.

La mappa