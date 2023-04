Nella nuova segreteria del Pd ci sono quattro lombardi: ecco chi sono

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein, eletta a fine febbraio, ha scelto i nuovi membri della nuova segreteria (l’organo esecutivo del partito). Tra i ventuno nuovi membri ci sono dieci donne e undici uomini, la maggior parte provenienti dal Nord Italia e, in particolare, quattro dalla Lombardia. I loro nomi sono Alessandro Alfieri, di Varese, Antonio Misiani, di Bergamo, Stefania Bonaldi, ex sindaca di Crema, e Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale lombardo ed ex candidato alla presidenza della Regione (perse nel 2023 contro il governatore uscente Attilio Fontana).

La scelta di Elly Schlein di assegnare le competenze di economia, finanza, imprese e infrastrutture ad Antonio Misiani è, per certi versi, una segnale che il partito deve mettersi in riga. Lui, infatti, è uno dei due commissari mandati in Campania per appurare e dirimere la questione dei falsi tesseramenti e delle irregolarità emerse negli ultimi mesi. Una situazione che Misiani ha definito “inaccettabile”, specificando che “serve una scossa”.

Misiano, nato a Bergamo nel 1968 e formato alla Bocconi, è un politico di vecchio corso. La sua carriera inizia negli anni Novanta tra le fila della Sinistra Giovanile e prosegue, un gradino alla volta – come nella migliore tradizione partitica – fino all’elezione alla Camera dei deputati nel 2006 e al Senato nel 2018. Tra il 2009 e i 2013 è stato tesoriere del Pd e nel 2019 viene nominato viceministro dell’economia e delle finanze nel secondo governo Conte.

Per le competenze su riforme e Pnrr la Schlein ha scelto Alessandro Alfieri, 51 anni, nato a Varese, e senatore dal 2018. Bocconiano di formazione e diplomatico di professione, è entrato al Ministero degli Esteri nel 1997. Nel 2002 si candida a sindaco di Varese per il centrosinistra ma viene sconfitto dal candidato della Lega Nord Aldo Fumagalli. Continua nella diplomazia e durante l’Expo di Milano del 2015 promuove l’esposizione in tutto il mondo.

Nel 2010 viene eletto nel Consiglio regionale della Lombardia e tre anni dopo viene nominato dall’allora segretario Guglielmo Epifani coordinatore politico regionale. Viene eletto poi senatore nel 2018 e lavora nella Commissione Affari esteri ed emigrazione. Fa parte della corrente Base Riformista, guidata dall’ex ministro Lorenzo Guerini.

Pierfrancesco Majorino è stato nominato per le competenze di politiche migratorie e diritto alla casa. Nella sua vita, è sempre stato di sinistra. Da quando iniziò a militare nei movimenti studenteschi. Nel 2004, a 31 anni, diventa segretario del Ds di Milano. Due anni dopo entra in consiglio comunale, dove dal 2008 al 2011 è capogruppo del Pd. Il capo dell'opposizione, quindi, mentre il sindaco era Letizia Moratti. Dal 2011, con la vittoria di Giuliano Pisapia, diventa assessore alle Politiche sociali, ruolo che mantiene anche cinque anni dopo con Giuseppe Sala.

Sue tante battaglie per i diritti, inclusi quelli degli immigrati. Un impegno che nel marzo del 2019 lo porta a essere l'anima del corteo “People – prima le persone” che porta in corteo a Milano circa 200mila persone. Nello stesso anno è stato eletto all'europarlamento con più di 93mila preferenze. Si candida alla presidenza della Regione Lombardia nel 2023 ma ottiene solo il 34% delle preferenze e viene sconfitto dal presidente uscente Attilio Fontana.

A Stefania Bonaldi vanno le competenze su pubblica amministrazione, professioni e innovazione. Nata a Milano nel 1970 ma cremasca di adozione, Bonaldi è avvocata di professione e ha esperienza amministrativa nella politica locale. Inizia come consigliera comunale di Crema nel 2007 e viene eletta sindaco della città nel 2012.

Ha annunciato la nomina su Facebook: “Ringrazio la nostra segretaria Elly Schlein per la fiducia che mi ha accordato, sono felice, emozionata e grata. Darò il massimo per onorare questo incarico e le attese di cambiamento che la vittoria di Elly porta con sé”.