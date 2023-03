Nuova Giunta Lombardia, ecco i nomi degli assessori: tra Fratelli d’Italia e Lega finisce (quasi) pari

Simona Tironi, Claudia Terzi, Attilio Fontana, Romano La Russa

Milano – Un gioco di incastri, concessioni, compromessi che è andato avanti tutta la notte. E dopo ore di discussione, in una stanza di Roma, la nuova Giunta regionale lombarda è cosa fatta. Il risultato finale è 7 assessori a Fratelli d’Italia, 5 alla Lega, ai quali però si aggiungono 2 in quota presidente, 2 a Forza Italia.

Già la scelta della sede dell’incontro racconta bene quanto la questione dei “ministri regionali” sia stata una partita tutt’altro che lombarda. Insieme a Fontana infatti c’erano Daniela Santanchè per Fratelli d’Italia, Fabrizio Cecchetti per la Lega, Giacomo Cosentino per la lista Fontana presidente, Licia Ronzulli per Forza Italia, più Alessandro Colucci per Noi Moderati, che però è tornato a mani vuote dalla capitale e si dovrà accontentare dei posti di sottogoverno.

Gli annunci ufficiali dovrebbero arrivare nella giornata di oggi, o al più tardi domani, ma i giochi sembrano ormai fatti.

lo “spacchettamento”

Prima di partire con i nomi della squadra però bisogna fare una premessa. Per non scontentare nessuno o, come ha detto lo stesso Fontana, per risolvere questioni tecniche sulla delimitazione nelle competenze dei singoli assessorati", si dovrebbe procedere a uno spacchettamento degli stessi: l’ipotesi è quindi che vengano separati, in che modo è ancora da stabilire, Sanità e Welfare, Trasporti e Infrastrutture.

Fratelli d’Italia

Al partito della premier Giorgia Meloni, vero trionfatore delle elezioni del 12-13 febbraio andranno, come detto, 7 assessorati: Marco Alparone al Bilancio, Romano La Russa alla Sicurezza, Franco Lucente alla Casa, Paola Bulbarelli - fedelissima della Santanchè – al Turismo, Barbara Mazzali all’Agricoltura, Lara Magoni alla Famiglia. A Fratelli d’Italia spetterà poi anche la Cultura, per la quale si “sfidano” paolo Franco e Stefano Zecchi.

Lega

Per la Lega si siederanno in Giunta: Claudia Terzi, confermata alle Infrastrutture (bisognerà vedere se con o senza), Guido Guidesi allo Sviluppo economico, Massimo Sertori alla Montagna, l’ex presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi allo Sport. L’ultima casella dovrebbe essere quella di Elena Lucchini alla Disabilità.

Fontana

Per la lista Fontana i posti sono due: al confermatissimo Guido Bertolaso alla Sanità, si aggiungerà anche il coordinatore della lista Giacomo Cosentino, anche se non è ancora chiaro con quale ruolo.

Forza Italia

Infine Forza Italia, che occuperà i posti del Lavoro, con Simona Tironi, e dell’Istruzione che dovrebbe andare a uno tra Gianluca Comazzi, Fabrizio Figini e Ruggero Invernizzi.