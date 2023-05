Elezioni comunali 2023, in Lombardia né traino di governo né effetto Elly: così nessuno ha perso

Milano – In Lombardia le amministrative fanno segnare, per ora, un sostanziale pareggio, almeno per quanto riguarda i 12 Comuni sopra i 15mila abitanti. Il centrosinistra brinda a Brescia, dove vince al primo turno con Laura Castelletti, già vice dell’uscente Emilio Del Bono. Il centrodestra, però, si conferma largamente a Cinisello Balsamo e a Sondrio. E strappa al primo turno Brugherio a Pd e alleati, mentre il centrosinistra porta al ballottaggio, da prima coalizione, Comuni finora a guida centrodestra come Cologno Monzese. In un caso e nell’altro, sono state decisive le divisioni: a Brugherio il centrosinistra ha perso il sostegno di alcune liste civiche, mentre a Cologno il centrodestra si è presentato diviso in tre candidati.

Particolarismi locali a parte, il centrodestra sembra aver sfruttato solo fino ad un certo punto il traino della vittoria alle ultime Politiche e alle Regionali. Segno che le Comunali hanno logiche a sé. Il centrosinistra mantiene le posizioni, nonostante tutto. Un segno della differente percezione della coalizione tra il piano nazionale e quello locale, tant’è che il cambio alla segreteria, con l’avvento di un profilo fortemente caratterizzato a sinistra come quello di Elly Schlein non sembra aver scosso l’elettorato, rimasto sostanzialmente fermo in queste amministrative.

Quanto ai singoli partiti, Daniela Santanché sottolinea i buoni risultati di Fratelli d’Italia: "Ci confermiamo il primo partito in diversi Comuni lombardi. Quanto alla coalizione – conclude la coordinatrice regionale di FdI nonché ministra al Turismo –, credo non ci sia differenza tra il dato nazionale e quello lombardo: il centrodestra ha vinto, nessun pareggio". Matteo Salvini, segretario federale della Lega, già nel tardo pomeriggio di ieri ha telefonato ai suoi sindaci per congratularsi con loro, compresi Giacomo Ghilardi (Cinisello), Marco Scaramellini (Sondrio) ed Elena Carraro (Lonate Pozzolo).

Sull’altro versante Pierfrancesco Majorino e Giuseppe Sala, nell’ordine capogruppo lombardo del Pd e sindaco di Milano, esaltano il risultato di Brescia. "In una città dove la destra ha sparato sciocchezze per settimane e chiuso con un’inutile parata di big nazionali, ha vinto la bellissima proposta politica di Laura Castelletti" nota il primo. "Ho supportato Laura perché la stimo molto: grande risultato" dichiara il secondo. Bene l’affluenza: 53,8%, in calo rispetto al 56,2% delle ultime Comunali ma assai meglio di quanto accaduto alle Regionali (41,6%).