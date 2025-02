La Milano-Sanremo di casa a Pavia per altri tre anni

Pavia - Dopo il successo dello scorso anno, anche la prossima Milano-Sanremo partirà da Pavia e così accadrà nel 2026 e nel 2027. L’accordo è stato sottoscritto ieri a palazzo Mezzabarba tra Rcs Sport, Comune di Pavia, Camera di Commercio e Provincia.

L’edizione 116 della “classicissima di primavera” è prevista per il 22 marzo secondo un tracciato che toccherà la Certosa prima tornare nel capoluogo e dirigersi verso l’Oltrepò. “La storia della Milano-Sanremo è costellata da memorabili imprese e da un albo d’oro in cui spiccano straordinari campioni, una corsa affascinante e sempre imprevedibile, che non ha mai ha tradito le attese – ha detto il sindaco Michele Lissia –. La corsa però non è solo un evento sportivo ma è anche volàno di promozione per Pavia e per il suo territorio e potrà offrire agli ospiti italiani e stranieri presenti, ed a tutti gli appassionati che seguiranno la corsa in televisione, la ricchezza del proprio patrimonio storico, artistico e monumentale. Sono certo che la Milano-Sanremo 2025 donerà a tutti il consueto grande spettacolo, e per la nostra città sarà una “vetrina” importantissima per far conoscere i propri tesori”.

La classicissima per 60 chilometri correrà nel Pavese. “La suggestiva sfilata della corsa lungo la storica via Emilia a Voghera, il fascino naturalistico dei fiumi Ticino e Po – ha aggiunto il presidente della Provincia Giovanni Palli –, l’iconico passaggio tra le colline dell’Oltrepò, il tributo inedito al sistema termale con le località di Rivanazzano e Salice Terme. Tutto questo sarà protagonista di un evento che unisce sport e promozione territoriale e che porterà alla ribalta, nei prossimi tre anni, la provincia su scala nazionale e internazionale. Impegnarci a ospitare la partenza della Milano-Sanremo per i prossimi tre anni è anche la cartina di tornasole di un lavoro di promozione territoriale portato avanti negli anni”.

Molti gli appassionati attesi in città. “Pavia, pur avendo moltissime potenzialità dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico è ancora poco conosciuta a livello turistico – ha sottolineato l’assessora a sport e turismo Angela Gregorini –. L’opportunità di ospitare grandi eventi sportivi è sicuramente un modo per attrarre curiosi, promuovere la città e incentivare il turismo. Stiamo puntando molto sullo sport come veicolo per far conoscere Pavia e abbiamo intenzione di aumentare significativamente il numero di manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale ospitate in città”.