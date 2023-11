Ecco il Teatro Valentino Garavani: così Voghera omaggia il suo figlio più illustre

Voghera (Pavia) – Dopo averne celebrato il compleanno con un’emozionante installazione retrospettiva dedicata delle sue creazioni, oggi la città dedica il proprio teatro a chi ha fatto la storia della moda italiana nel mondo, Valentino Garavani, nato a Voghera l’11 maggio 1932.

Inaugurato originariamente nel 1845, quello che era il teatro Sociale, e da oggi è diventato teatro Valentino Garavani, è stato oggetto di una profonda opera di restauro, iniziata nel 2018 dopo una lunga chiusura di quasi quattro decenni. "Oggi celebriamo due storie d’arte e di prestigio che si intrecciano – ha commentato il sindaco di Voghera Paola Garlaschelli –: quella di un teatro sorto nel 1845 che dopo 37 anni di chiusura e un lungo restauro torna agli antichi splendori e quella di un uomo eccezionale, un artista indiscusso che ha saputo utilizzare i tessuti come fossero tele e creare meravigliose opere d’arte da indossare. Intitoliamo a Valentino Garavani il teatro cittadino, quale atto di affetto e riconoscenza per avere influenzato l’intero mondo della moda con la sua creatività e il suo stile".

"Sono emozionato per questo prezioso riconoscimento da parte della città in cui sono nato - ha dichiarato Valentino Garavani -. Il teatro è una forma d’arte meravigliosa, che ha avuto un’influenza incredibile sul mio lavoro e sullo svolgimento della mia carriera. Sapere che oggi i cittadini di Voghera e dei centri vicini torneranno ad avere un luogo di arte e di cultura così fondamentale, mi rende molto fiducioso anche nel futuro di tanti giovani che avranno così la possibilità di avvicinarsi a questo mondo senza allontanarsi troppo da casa".

Per celebrare un momento tanto speciale, la città e la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti hanno organizzato un evento insieme a Eleonora Abbagnato. Oggi sul palco del teatro Valentino Garavani andrà in scena uno spettacolo inedito intitolato "Una sera all’opera con Valentino", ideato e diretto da Eleonora Abbagnato in collaborazione con Daniele Cipriani, l’artista digitale Massimiliano Siccardi, che ha curato la video installazione immersiva che accoglierà gli ospiti all’ingresso a teatro e durante lo spettacolo.

"Sono profondamente legata a Valentino sia a livello professionale che personale - ha aggiunto Abbagnato -, quindi per me è una gioia e un onore prendere parte a questo meraviglioso evento, che rende tributo a un uomo che ha dato un contributo unico al mondo della moda e della creatività internazionale".