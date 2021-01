Vidigulfo (Pavia), 12 gennaio 2021 - I carabinieri della Stazione di Landriano sono intervenuti in un'abitazione a Vidigulfo, per una lite fra due fratelli. Nella perquisizione domiciliare, oltre ad armi regolarmente detenute (una pistola calibro 9 e una carabina ad aria compressa, con relative munizioni), hanno trovato anche un fucile privo di marca e matricola. Si tratta di un'arma realizzata artigianalmente, ma perfettamente funzionante e valutata anche di ottima fattura, costruita grazie alle competenze tecniche acquisite durante il servizio militare, all'epoca svolto nella funzione di armiere.

Il responsabile, 67enne pensionato, incensurato, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina: è stato trattenuto presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di essere giudicato per direttissima.