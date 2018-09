Varzi (Pavia), 20 settembre 2018 - Disavventura per un uomo di settantacinque anni di Busto Arsizio, che mercoledì si è recato in Oltrepo Pavese in cerca di funghi. Il pensionato si trovava nei boschi intorno a Pietragavina, nel Comune di Varzi, quando per cause da accertare è finito in un dirupo profondo circa venti metri. L’uomo, cadendo, si è procurato alcune fratture e non riusciva più a risalire: le sue urla per fortuna nel primo pomeriggio hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno allertato i soccorsi. È stato salvato dai Vigili del fuoco di Varzi e dal Soccorso alpino, il 118 lo ha portato in ospedale.