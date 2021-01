Voghera (Pavia), 7 gennaio 2021 - Sono iniziate questa mattina le vaccinazioni anti-Covid del personale sanitario dell'ospedale di Voghera, dopo che lunedì 4 gennaio si era partiti in quello di Vigevano. Le due strutture sanitarie, cosi come gli altri ospedali territoriali, sono gestiti dall'Asst (Azienda socio-sanitaria territoriale) di Pavia). A Voghera la somministrazione dei vaccini si svolge nel reparto di Urologia, al primo piano dell'ospedale.

"La campagna in Lombardia - si legge in un comunicato di Asst Pavia - prevede la vaccinazione del personale delle Asst, Irccs, Spedalità privata, Rsa e Medici di Medicina Generale. L'obiettivo è quello di arrivare ad una copertura progressiva del 70%, rispettando le scadenze fissate per tutte le regioni. Le dosi di richiamo saranno effettuate dopo 21 giorni dalla prima somministrazione». Le attività di vaccinazione vengono svolte da una apposita

équipe dedicata, composta da medici e infermieri dell'Azienda.

Da domani, 8 gennaio 2021, verranno avviati i percorsi di vaccinazione per tutti gli ospedali di Asst Pavia: oltre a Vigevano e Voghera, anche Mortara, Mede, Casorate Primo, Broni-Stradella e Varzi.