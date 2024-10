Un calcio alla povertà. I progetti da sostenere

Disabili, anziani e persone fragili, ma anche ripristino delle superfici ammalorate, concerti e concorsi. Sono 26 i progetti presentati alla Fondazione della comunità della provincia di Pavia, che hanno ottenuto un finanziamento di 346.200 euro. Erano state 32 le richieste pervenute, 6 non erano finanziabili. Il consiglio d’amministrazione nell’area Servizi alla persona ha deciso di sostenere 7 progetti per un totale complessivo di 104.500 euro: Il buono che fa bene, della parrocchia di San Salvatore a Pavia (12mila), il sostegno alimentare in Valle Versa (24mila), Fratelli tutti (11.400) e Ali per crescere (21.600) di Voghera, 7 di cuori di Vigevano (7.800), Progetto idea di Stradella (3.700) e Progetto per l’assistenza scolastica di alunni disabili di Lungavilla (24mila). Gli interventi finanziati riguardano l’emergenza alimentare e il contrasto alle nuove povertà (45% dei progetti), l’inclusione sociale e il tempo libero di persone con disabilità (34%), la prevenzione del disagio giovanile (21%). Nel settore della Tutela promozione e valorizzazione di beni di interesse storico e artistico, erano disponibili 160mila euro. Sono stati finanziati 11 progetti: accolti interventi su beni mobili (20% dei progetti) e interventi urgenti sulle strutture come manti di copertura, facciate e (80%). Saranno risanate le coperture della chiesa di San Rocco di Mede, di Sant’Ambrogio a Ponte Nizza, la statua lignea di Sant’Antonio con bambino a Stradella e di San Rocco a Vicomune. Verranno restaurati anche gli affreschi ammalorati della cupola del collegio Ghislieri, lo stendardo del Santissimo Sacramento di Pavia e valorizzata l’opera di Regina Cassolo, artista di Mede.

Infine per il settore Progetti per la promozione di attività culturali sono pervenute 12 richieste e finanziati 8 progetti per un totale complessivo di 46.100 euro. Le tipologie d’intervento riguardano concerti e manifestazioni musicali (24% dei progetti), concorsi musicali e di arti visive (32%), mostre (13%), progetti di animazione e rigenerazione urbana (18%), pubblicazioni e ricerche (13%).