Uccisi da esalazioni di acido solfidrico. In due sotto accusa

Il Gup Maria Cristina Lapi ha accolto la richiesta di citazione come responsabile civile dell’assicurazione del medico indagato, insieme al titolare dell’azienda, per la morte di due operai in una ditta di Villanterio nel maggio 2021. Le parti offese stavano lavorando, quando sono state uccise da esalazioni di acido solfidrico. Titolare e medico stanno affrontando l’udienza preliminare e sono accusati di omicidio colposo: ieri la seduta dopo l’accoglimento dell’istanza di citazione è stata rinviata al 12 marzo. Gli indagati in questa fase hanno anche la possibilità di optare per riti alternativi. Sono otto le parti civili costituite.