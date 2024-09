Tentano di rubare i soldi dalla cassa automatica. Colonnina distrutta

Hanno tentato di forzare la colonnina in cui vengono inserite le banconote e, non riuscendoci, hanno distrutto tutto quello che capitava loro a tiro. Per questo è chiuso il distributore di carburante di viale Montegrappa. I ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì: quando non hanno fatto saltare la colonnina del self service, si sono accaniti sullo schermo su cui vengono indicate le pompe alle quali rifornirsi, preso a sprangate; non hanno risparmiato neppure la parte più bassa della colonnina e quella posteriore. "Per noi è un disagio – hanno commentato alcuni automobilisti –. Con la stazione fuori servizio, dobbiamo arrivare o in fondo a viale Lodi o in via Acerbi per fare rifornimento".