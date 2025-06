Siziano, furto in abitazione: rubate due bici dal garage lasciato aperto. L’ipotesi del furgone pronto portare via la refurtiva

Siziano (Pavia), 3 giugno 2025 - Un furto di due biciclette dal garage di casa. E' stato messo a segno nella giornata di ieri, lunedì 2 giugno, in via San Rocco a Siziano. Approfittando dell'assenza dei proprietari, usciti verso le 9, gli ignoti malviventi hanno scavalcato la recinzione della casa indipendente ma non hanno poi neppure tentato di introdursi nell'abitazione e si sono fermati all'esterno, ma hanno portato via dal garage (aperto) due biciclette, una da donna e una da uomo, per un valore non quantificato.

Il furto è stato scoperto al rientro dei padroni di casa, che pur non trovando segni di effrazione hanno notato la mancanza delle loro biciclette e hanno quindi chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, verso le 14. Il colpo era però stato commesso con molta probabilità già alcune ore prima e i ladri avevano avuto tutto il tempo di allontanarsi e di far perdere le proprie tracce con il bottino ancor prima che la loro azione criminale venisse alla luce. I militari hanno effettuato il sopralluogo che ha dato il via alle indagini, nel tentativo di individuare i responsabili.

Non è escluso che i ladri avessero a disposizione un mezzo, probabilmente un furgone, sul quale caricare e far sparire così la refurtiva. Le due biciclette rubate non sembrerebbero essere di particolare valore, non trattandosi di costose bici elettriche né di modelli da corsa o di fattura artigianale, ma semplici city-bike, che rivendute come usate possono fruttare qualche centinaio di euro.