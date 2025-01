Servizio di igiene urbana, avanti con la ditta Sangalli: "Qualità e puntualità sono stati elementi decisivi"

Per altri tre anni almeno ad occuparsi del servizio di igiene ambientale a Cilavegna sarà la stessa azienda, la Sangalli di Monza, che lo sta seguendo ora. L’amministrazione comunale del centro lomellino, guidata dal sindaco Manuel Maggio, ha infatti deciso di prolungare il contratto in essere, in scadenza dopo sei anni, per un altro triennio sino al 2027. Il costo che graverà sulle casse dell’amministrazione sarà di circa 550mila euro all’anno. La scelta è stata dettata essenzialmente dalla qualità e dalla puntualità del servizio e del dialogo continuo che intercorre tra azienda e amministrazione. Nel 2023 il centro lomellino è arriva vicinissimo al 70% di raccolta differenziata, dato sensibilmente superiore alla media provinciale che si attesa a poco meno del 60% e che è una delle peggiori dell’intera regione. Influisce sul dato il diffuso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. U.Z.