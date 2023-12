Rubato furgone a un ambulante: 7mila € di scarpe

Rubate tutte le scarpe e pure il furgone. Un duplice danno per il commerciante ambulante di calzature da donna, vittima del furto messo a segno nel cortile della sua abitazione a Zinasco. Mentre il cinquantenne era assente, nel pomeriggio di giovedì una banda rimasta ancora senza volto è entrata in azione rubando il mezzo utilizzato dal commerciante per la propria attività di ambulante, con tutto il suo carico di scarpe da donna, per un valore della refurtiva stimato intorno ai 7mila euro. Il furto è stato denunciato venerdì alla Stazione dei carabinieri di Gropello Cairoli, della Compagnia di Vigevano, che hanno dato il via alle indagini per cercare di risalire ai responsabili nonché al furgone con il suo prezioso contenuto. Forse qualcuno aveva tenuto sotto controllo le abitudini dell’ambulante quando rientrava dai mercati, con l’obiettivo di portargli via la merce lasciata a bordo del furgone parcheggiato nel cortile privato dell’abitazione.

I ladri avevano così messo nel mirino il veicolo, che non veniva chiuso in un garage e soprattutto restava pieno di tutta la merce fino alla successiva occasione di metterla in mostra su una bancarella. E per rubare tutte le scarpe i ladri non hanno perso tempo a spostare la refurtiva su un altro mezzo, ma hanno portato via direttamente anche il furgone dell’ambulante, che si è trovato in un colpo solo privato sia della merce sia del proprio mezzo di trasporto e di lavoro.

S.Z.