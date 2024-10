Redavalle, furto in farmacia: rubati 8mila euro dalla cassa e alcuni farmaci

Redavalle (Pavia), 5 ottobre 2024 - Un sostanzioso fondo cassa, più anche qualche farmaco da banco. E' il bottino del furto messo a segno ai danni della farmacia di Redevalle, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, denunciato il giorno successivo ai carabinieri della Stazione di Santa Giuletta, della Compagnia di Stradella.

Gli ignoti ladri si sono introdotti forzando una finestra e hanno portato via denaro contante per circa 8mila euro, lasciato all'interno del cassetto dopo la chiusura, e anche alcuni farmaci tra quelli esposti sugli scaffali per la vendita, ma per un valore modesto.

Il colpo è stato scoperto dal titolare alla riapertura mattutina, quando ormai i responsabili erano già certamente lontani con il bottino, dopo aver avuto tutto il tempo di far perdere le proprie tracce.

Uno dei purtroppo frequenti furti che colpiscono gli esercizi commerciali che continuano ad avere un quotidiano movimento di pagamenti soprattutto in contanti e che per questo vengono presi di mira dai malviventi interessati solo ai soldi della cassa, anche se nella maggior parte dei casi trovano poche centinaia di euro facendo magari danni più ingenti per entrare, in questo caso sono invece riusciti ad arraffare un bottino più sostanzioso, aggiungendo anche qualche farmaco.