Vigevano (Pavia), 28 settembre 2019 - Uno sciame di api l'ha aggredita mentre si trovava al cimitero di Vigevano. Una donna di 66 anni è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino. E' accaduto oggi pomeriggio, sabato 28 settembre.

La donna è stata punta ripetutamente. L'allarme è stato rapidissimo e sul posto sono arrivati il personale del 118 e una ambulanza della Croce azzurra. Il pericolo più imminente, quello dello shock anafilattico, sembra essere stato scongiurato. Ma nonostante questo la donna è stata trasferita all'ospedale con urgenza. Sempre oggi pomeriggio uno sciame di api ha preso "possesso" di una delle fioriere che si trovano tra via Caduti Liberazione e via Silva, nel cuore del centro storico cittadino, a due passi da piazza Ducale. La zona è stata messa in sicurezza; nelle prossime ore un apicoltore provvederà al trasferimento dello sciame.