Podcast, storytelling e filmati. I lavori nel nome di Mino Milani

Oltre 140 partecipanti e un centinaio di lavori, tra scritti, podcast e filmati multimediali di gruppo. Si è conclusa la seconda edizione del concorso "Mino Milani – Come è bella l’avventura", per le medie della provincia. La giuria ha premiato, per i podcast: La bottiglia del mare, di Viola Perella e Margherita Zardini (2A da Vinci); Le avventure di Diana e Il Tempio dell’universo (1E dell’Ic Milani), con Lorenzo Benazzoli, Zoe Dell’Angelo, Luisiana Fileti, Isabella e Lidia Fulgenzi, Giorgio Germani, Lorenzo Mortoni, Gisella Perotti, Greta Pinardi, Iris Pompeo, Viola Prandini, Ludovico Protti, Riccardo Rodolico, Alessandro Romagnese, Aurora Silion, Leonardo Sotti, Cesare Speciale, Kiril Voichenko. Per i videoracconti Il manoscritto ritrovato (2A Ic di Varzi) con Giulia e Viola Malaspina, Asia Bernini, Morena Castelli, Giuseppe Concarini, Andrea Crosina, Edoardo Debattisti, Giorgia Fossati, Nicolas Hoxha, Dejvid Kadillari, Matteo Malaspina, Andrea Pollini; “Un pomeriggio inaspettato“ (3B Manzoni di Cava Manara) con Marcello Barra, Riccardo Bernareggi, Luca Borghi, Christian Cantalupi, Ilenia Celato, Dorotea Compostella, Simone Daiu, Sofia Gibellini, Asia Kumar, Sara Milanesi, Matilde Negri, Nicolò Peruzzini, Paolo Proserpio, Gabriel Rizzi, Alessio Ruzza, Alessandro Spini.

Per lo storytelling, Asino e Broccolo di Sofia Bozzoni e Elisa Marylina Traubenik (1A di Chignolo). Per le composizioni scritte: Viola Astori (1AM Angelini), Greta Preti (1F di via Scopoli), e Giulia Gulino (1D di Cava Manara), Arianna Sanzogni (2D Acerbi), Martina Cordoni (2C di Siziano) e Arianna Mesiti (2A da Vinci), Veronica Casagrande (3C Garlasco), Denis Tarolo (3B di Garlasco) e Federico Gambini (3CI Istituto Angelini).

Un premio speciale per il racconto a tema scientifico è stato assegnato a "Retret" di Michelle Neculaita, della 3H di Zinasco, mentre "La gabbia di vetro" di Arianna Mesiti ha ottenuto la targa speciale per il racconto migliore in assoluto.

Manuela Marziani