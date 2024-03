Peste suina, Coldiretti: "Necessaria la sospensione dei mutui"

Un incontro per portare le istanze degli allevatori pavesi colpiti dall’emergenza Psa direttamente al Governo si è svolto ieri al Palazzo Coldiretti di Pavia tra i vertici dell’organizzazione agricola e il sottosegretario del ministero dell’Agricoltura Patrizio La Pietra. All’incontro, con il presidente di Coldiretti Pavia Silvia Garavaglia, hanno partecipato il consigliere regionale Claudio Mangiarotti e una delegazione di allevatori pavesi.

"Molte aziende del territorio – dichiara Garavaglia – stanno vivendo ancora oggi una grande difficoltà, dopo aver già subìto nei mesi scorsi danni ingenti per limitare la diffusione della peste suina africana. I sacrifici che hanno sostenuto gli allevatori pavesi hanno dato esiti positivi, come dimostra il fatto che da mesi la malattia non si manifesta più negli allevamenti. Ma questi sacrifici vanno ricompensati velocemente". Coldiretti ipotizza misure come la sospensione dei mutui, finanziamenti agevolati, ristori che compensino il mancato reddito e cassa integrazione straordinaria.

M.M.