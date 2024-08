Nel Pavese sei focolai di peste suina: scatta l’indagine dei Nas per cercare di isolare il virus

Pavia, 9 agosto 2024 – Ma sono davvero soltanto i cinghiali a diffondere il virus della peste suina africana? Si sono posti l’interrogativo i carabinieri dei Nas di Cremona, che insieme alla Procura stanno provando a fare chiarezza per capire come mai, dopo un anno dalla diffusione del virus in provincia di Pavia, la psa sta di nuovo colpendo gli allevamenti diffondendosi a macchia d’olio. Sei i focolai finora individuati in provincia di Pavia: a Mortara, Gambolò, Torrevecchia Pia, Santa Cristina e Bissone, Marzano e Tromello dove sono stati abbattuti quasi 34mila suini. E questo accade nonostante le restrizioni e le misure di prevenzione imposte a livello regionale. Secondo gli animalisti non sono stati compiuti tutti i passi corretti anche nell’effettuare gli abbattimenti e ora anche la Regione vuole fare chiarezza e, nell’eventualità in cui si individuassero dei responsabili, imputare loro i danni sanitari ed economici.

A far luce su quanto sta accadendo ci penserà un’indagine epidemiologica. Nel frattempo Roberta Vallacchi e Simone Marchesi, consigliera regionale e segretario provinciale del Pd, se la prendono con la giunta e l’assessorato regionale alla Sanità: “Se la Regione fosse intervenuta subito, quando il primo focolaio di peste suina africana era a Ovada, a gennaio 2022, non saremmo in questa situazione, con migliaia di capi contagiati e morti o abbattuti. Ma hanno continuato a nascondere la testa sotto la sabbia e non hanno mai ascoltato i nostri appelli. Ecco il risultato: in provincia di Pavia oggi è un disastro”.