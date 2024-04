"Nessuno sarà lasciato da solo. Le persone al centro del futuro"

"Digitale, green e persona al centro dovranno essere le linee che ci guideranno nelle scelte future". Lo ha detto Luigi Grechi, presidente di Confartigianato Lomellina, all’assemblea per l’approvazione del bilancio. "Nessuno è solo in questo percorso – ha aggiunto Grechi – e nessuno sarà lasciato solo: Confartigianato Lomellina, grazie alle scelte coraggiose compiute in passato, può contare oggi su una forte collaborazione con Confartigianato Varese e Confartigianato Pavia attraverso il gruppo Artser, la società di servizi che ci ha permesso di allargare l’offerta di affiancamento e consulenza alle imprese".

Per il presidente di Confartigianato Lomellina tre sono i passaggi cruciali cui nessuno ormai può sottrarsi: transizione digitale, sociale e green. "Li considero tutti di pari importanza – ha detto Grechi – ma penso anche che l’attenzione alla persona debba essere il vero “filo rosso“ della nostra azione quotidiana in azienda, perché le persone sono il nostro patrimonio più importante. Solo con loro possiamo immaginare di rendere le nostre imprese conformi al rispetto dell’ambiente e davvero efficaci nella trasformazione digitale".

Poi c’è la sostenibilità. "Sono sfide che, se ben gestite, rappresentano vere opportunità. La campagna “Diventare grandi nelle piccole imprese“, che è il nostro manifesto per il 2024, è proprio la sintesi di questo pensiero. Crediamo nei nuovi collaboratori, ci proponiamo di essere per loro un’occasione di crescita assicurando al tempo stesso alle nostre aziende di maturare nel rispetto della persona e del suo valore assoluto".

Sull’avvento dell’intelligenza artificiale, Grechi sottolinea che "ne riparleremo in autunno al Festival delle Trasformazioni di Vigevano, che sarà importante occasione per ragionare sul futuro anche industriale ed economico che le città di medie dimensioni come Vigevano dovranno affrontare nel prossimo futuro".

Umberto Zanichelli