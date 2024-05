Nel cartellone del Fraschini una rassegna di musical

Un cartellone molto ricco con tante sezioni in cui spadroneggia la musica, nomi eccellenti e alcune novità, come una sezione dedicata al musical e lezioni di storia in collaborazione con Laterza Editore. Il 14 settembre si alzerà il sipario sulla stagione del Fraschini (nella foto, la presentazione). Si inizia con la musica e “Preludi d’autunno“ che richiameranno temi delle opere in cartellone: La Bohème di Puccini diretta da Riccardo Bisatti, il Rigoletto di Verdi, Andrea Chérnier di Umberto Giordano, Così fan tutte diretto da Mario Martone, I Capuleti e i Montecchi da Andrea De Rosa.

Nove i titoli di prosa, con Silvio Orlando (Ciarlatani), Sergio Rubini e Daniele Russo (Il caso Jekyll), Simone Cristicchi (Franciscus). Poi un classico, lo Zio Vanja di Èecov nella versione di Leonardo Lidi, la commedia di Feydeau La pulce nell’orecchio per la regia di Carmelo Rifici con Tindaro Granata, La buona novella con Neri Marcorè, Supplici da Euripide con la regia di Serena Sinigaglia e Miss Marple, giochi di prestigio di Agatha Christie. Chiuderà Gabriele Lavia (Lungo viaggio verso la notte).

La rassegna dedicata al Musical si aprirà con Alla ricerca dell’uomo ragno, con Mauro Repetto, per proseguire con Peter Pan il tradizionale appuntamento di Capodanno per la regia di Maurizio Colombi e le musiche di Edoardo Bennato, fino a chiudere con Aladin, musiche di Stefano D’Orazio dei Pooh e la partecipazione di Max Laudadio.