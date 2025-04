Mano nel miscelatore. Subisce gravi lesioni

Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio in un’azienda di fertilizzanti che si trova alla periferia della città, sulla circonvallazione esterna. Erano le 15,45 e un operaio italiano di 30 anni stava lavorando all’interno della Green Biologicals di viale Agricoltura, al civico 124, quando la mano sinistra e di conseguenza anche l’arto sono rimasti incastrati all’interno di un grosso miscelatore. Vista la gravità della situazione è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano, un’auto infermieristica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l’Ats che è competente in caso di incidenti sul lavoro. Proprio mentre i sanitari stavano prestando i primi soccorsi al trentenne, le sue condizioni si sono aggravate. Una volta stabilizzato, l’operaio è stato caricato sull’eliambulanza e trasportato al San Matteo di Pavia. In serata il trentenne è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma la funzionalità dell’arto appare compromessa.

Sulla dinamica di quanto accaduto indagano i carabinieri e l’ispettorato del lavoro dell’Ats di Pavia. Come avviene in questi casi, si deve appurare se l’incidente sia accaduto per un errore umano e se l’azienda avesse adottato tutte le misure antinfortunistica previste dalla legge.M.M.