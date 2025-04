Ancora un negozio derubato. Spaccata dal parrucchiere: via 20 euro, phon e piastra

Un altro esercizio commerciale derubato. Nel mirino dei ladri il negozio di parrucchiere “Pazzie per la testa“ in via Riberia, a Vigevano. Nella notte tra sabato e domenica i malviventi hanno rotto una finestra laterale che si affaccia su via Saporiti e, una volta entrati nel negozio, hanno rubato i pochissimi contanti lasciati come fondocassa, solo una ventina di euro, portando via anche un phon e una piastra per capelli. Al solito, un bottino magro ma un danno più consistente per l’esercente. Quando il furto è stato scoperto sono stati chiamati i carabinieri, che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili.