In cammino per i bambini ammalati

Saranno destinati a un progetto di ortoterapia con Margherita Volpini i fondi raccolti da Eduard Cristea per l’associazione “Amici del sorriso“ che opera nel reparto di Oncoematologia del San Matteo. Il sedicenne che da bambino si era ammalato di leucemia ed è stato curato in policlinico, ora che è guarito pensa ai piccoli ancora ricoverati. "Voglio migliorare l’infanzia di chi soffre di questa orribile malattia – ha detto Eduard che ora vive in Gran Bretagna – e che è un guerriero". Per aiutare i bambini, Eduard sabato ha percorso a piedi i 34 chilometri che separano Goldthorpe da Wakefield, insieme al suo migliore amico Ashton Bell che lo ha supportato. L’obiettivo che si era posto era raccogliere 600 euro. "È stato un viaggio incredibile – ha commentato una volta arrivato – ho raggiunto il traguardo e ho superato l’obiettivo che mi ero posto". Trentacinque le donazioni effettuate da parte di persone che risiedono in Italia come in Gran Bretagna e 652 gli euro ottenuti da parte di chi ha destinato pochi spiccioli come cifre più consistenti.

"È stato un vero piacere raccogliere fondi per l’associazione Amici del sorriso – ha ammesso il giovane –. Un’occasione per ricambiare tutto l’aiuto che ho ricevuto quando ho avuto la leucemia. Spero di partecipare ad altri progetti e raccolte fondi in futuro". "Il gesto di Eduard – ha sottolineato l’associazione – è una grande dimostrazione di forza di volontà: ha trasformato la sua esperienza di malattia in aiuto per altri giovani pazienti".

M.M.