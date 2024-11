Villa Lomellina, contadino colpito al torace dal suo toro: vivo grazie alle corna mozzate

Valle Lomellina (Pavia), 4 novembre 2024 – È stato colpito dal suo toro con una testata in pieno torace. Il proprietario dell'animale, 48enne di Valle Lomellina, è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale di Alessandria, non in pericolo di vita ma in condizioni ritenute mediamente critiche.

Le conseguenze sarebbero state certamente più tragiche se il bovino non avesse avuto le corna mozzate e smussate proprio per motivi di sicurezza: se la testata del toro fosse stata con incornata, in pieno torace, con tutta probabilità l'esito sarebbe stato letale per la vittima.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, nel pomeriggio di ieri, domenica 3 novembre, verso le 17.30. Non si è trattato di un incidente sul lavoro, perché il 48enne non è un allevatore di professione, ma un contadino che detiene sulla sua proprietà, a titolo personale, alcuni animali tra cui anche il toro che lo ha colpito.

La causa dell'accaduto non è chiara, ma non ci sono neppure particolari accertamenti per stabilirla in quanto è considerato un incidente domestico, senza ipotesi penali a carico di altre persone, essendo dello stesso uomo rimasto ferito anche le responsabilità degli animali di sua proprietà.