Incursione al Garden Master. Presi attrezzi e un computer

Hanno rubato alcuni attrezzi da giardinaggio e un computer, per un valore complessivo del bottino che non è stato quantificato con precisione ma non sarebbe particolarmente ingente, certo meno del disagio e dei danni provocati con l’incursione. I ladri sono entrati in azione durante l’orario di chiusura del Garden Master, in via Negrotto Cambiaso a Voghera. Un furto commesso lunedì e denunciato il giorno successivo ai carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo sul posto con personale del Radiomobile della Compagnia di Voghera. È stata accertata l’effrazione a una porta laterale, dalla quale i malviventi si sono introdotti nel Garden dell’omonima azienda agricola. Non pare che fossero interessati a qualcosa di specifico, anche perché hanno rubato attrezzi non di grandissimo valore economico e un computer, forse tutto quello che hanno trovato di interesse per rivenderlo facilmente a ricettatori e ottenere così contanti facili. Un danno non da poco per i derubati, in particolare per il computer, che al di là del valore conteneva archiviati documenti e materiale inutile ai ladri ma comunque prezioso per i proprietari. S.Z.