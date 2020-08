Robecco Pavese (Pavia), 29 agosto 2020 - Da questa mattina squadre dei vigili del fuoco di Pavia e Broni, insieme ai colleghi volontari di Mortara, sono al lavoro a Robecco Pavese, in Oltrepò Pavese, per spegnere l'incendio sviluppatosi in un capannone agricolo. Il fuoco ha mandato in fumo decine di rotoballe di paglia.

All'arrivo sul posto, data l'intensita delle fiamme, sono servite diverse ore per controllare l'incendio, le cui cause devono ancora essere accertate. Le operazioni di spegnimento stanno continuando ancora nel pomeriggio.