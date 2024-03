Il bilancio di Polizia municipale e Ispettori ambientali. Da inizio anno ventiquattro controlli e 18 violazioni La Polizia locale e gli Ispettori ambientali intensificano i controlli per contrastare l'abbandono di rifiuti in città. Numerose violazioni sanzionate, con particolare impegno nelle aree rurali. Collaborazione tra Vigevano, Mortara e Gambolò per monitorare le aree di confine.