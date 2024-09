Pavia, furto a turisti svizzeri: rompono il finestrino del camper e portano via la bici da corsa

Pavia, 30 settembre 2024 - Avevano parcheggiato il loro camper sul Lungoticino Sforza, ma dopo aver visitato a piedi il centro storico di Pavia hanno avuto la spiacevole sorpresa di scoprire di essere stati derubati.

I turisti, provenienti dalla Svizzera, hanno chiesto aiuto e sul posto sono intervenuti i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia, verso le 17 di ieri, domenica 29 settembre.

Nelle tre ore circa durante le quali il camper era rimasto parcheggiato sul Lungoticino Sforza, nel tratto fra il ponte Coperto e l'Idroscalo, ignoti hanno rotto un finestrino e, saliti a bordo del mezzo in cerca di qualcosa di valore da rubare, hanno portato via una bicicletta da corsa, del valore fra i 2 e i 3mila euro, che proprio per sicurezza era stata riposta all'interno del camper e non lasciata all'esterno.

Il furto è purtroppo stato scoperto quando ormai i ladri avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi con la refurtiva e di far perdere le proprie tracce. Così ai turisti svizzeri non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia, contro ignoti. E se ne sono andati con un brutto ricordo della loro tappa a Pavia. I militari hanno avviato indagini sull'accaduto, ma non sono molte le possibilità di riuscire a rintracciare la bicicletta da corsa rubata e assicurare alla giustizia i responsabili del furto, che ha avuto anche una conseguenza come danno d'immagine alla vocazione turistica della città.