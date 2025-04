Fiera d’aprile. Duecento espositori

Taglio del nastro domenica alle 11.30 davanti alle terme di Rivanazzano per la ventunesima edizione della Fiera d’aprile, che coinvolge tutto il Comune della Valle Staffora. Circa duecento espositori di prodotti tipici e artigianato saranno presenti nelle vie e piazze centrali, previste anche esposizioni di trattori e auto d’epoca, mostre, spettacoli folcloristici. Nel Parco Brugnatelli si terrà il pranzo e ci saranno attività per bambini e ragazzi, come disegnare manga e andare sul pony. Protagonisti anche gli animali, spazi dedicati alla civiltà contadina, in piazza Chiesa-Abbiati sarà riprodotto il castello di Nazzano con re e regina a disposizione per foto.