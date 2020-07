Pavia, 8 luglio 2020 - Suonando le corde di quella chitarra acustica negli Stati Uniti ha inciso la versione di Piccola e fragile, inclusa nel suo best of. Un pezzo di cuore per Drupi, dal quale non si sarebbe mai separato, se non per una buona causa. "Per Pavia io ci sono sempre", aveva detto Giampiero Anelli come all’anagrafe conoscono il cantante. E così la sua Takamine acustica è andata all’asta tra i cimeli di Pavia Respira, iniziativa pensata dalle giornaliste Raffaella Costa e Lara Vecchio per aiutare il Policlinico San Matteo e la Croce verde nella lotta contro il Coronavirus. Lunedì sera, nel cortile del Castello visconteo sono stati consegnati gli oggetti che i pavesi si sono aggiudicati raccogliendo 24mila euro. Seduto in platea c’era pure Drupi che ha incontrato un’amica: Pierangela Pistoni. E’ stata lei ad aggiudicarsi per 1.410 euro la chitarra e lo ha fatto per il padre che lavorava con il cantante, omaggiato da tutti i commercianti di corso Garibaldi, zona in cui vive.

È andato invece al figlio del notaio Monica Di Giorgi il pallone del triplete nerazzurro che il giornalista Marco Civoli raccolse al termine della telecronaca e si portò a casa. Il giovane che se l’è aggiudicato per 3.500 euro avrebbe voluto restare anonimo, ma non c’è riuscito. Con il cestista Fabio Di Bella in platea e Gli Autogol che hanno regalato battute su nomi famosi del calcio, la serata è corsa sulle corde della memoria. Anche Gli Autogol, infatti, hanno mosso i primi passi usando proprio il microfono storico di Radio Ticino, battuto all’asta per due eccellenze pavesi. "Abbiamo un grandissimo ospedale - ha sottolineato Alessandro Repossi, voce noto di Radio Ticino - che ha avuto i riconoscimenti per meritava e in futuro ne avrà di più".