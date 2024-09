Controlli anti-caporalato in Lomellina e Oltrepò: denunciati i titolari di cinque aziende, trovati 11 lavoratori in nero

Pavia, 13 settembre 2024 – Controlli contro il fenomeno del caporalato anche in provincia di Pavia. Sono stati compiuti dal mese di agosto scorso, nel quadro di una campagna nazionale promossa dal comando generale dei Carabinieri, con monitoraggi che si sono concentrati in diverse aziende agricole.

I controlli sono stati effettuati dalle Compagnie di Pavia, Stradella, Vigevano e Voghera, insieme a personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Pavia, nelle zone della Lomellina e dell’Oltrepo’ Pavese del settore risicolo e vitivinicolo con la verifica complessiva di 36 posizioni lavorative.

L’operazione ha portato alla denuncia di 5 titolari di altrettante aziende, e alla scoperta di 6 posizioni lavorative non in regola con le norme sulla sicurezza e 11 lavoratori totalmente in “nero”. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 140mila euro.