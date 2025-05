Ceffa tornerà a fare il sindaco. Ancora tensione in maggioranza

Entro la settimana prossima Andrea Ceffa potrà tornare a rivestire il ruolo di sindaco. L’udienza di giovedì, quando la Procura non ha chiesto rinvii a giudizio, ha bloccato una possibile richiesta di proroga dei termini. In più all’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare il pronunciamento del Riesame.

"La segreteria provinciale della Lega – interviene il segretario provinciale Jacopo Vignati – accoglie con favore il ritorno operativo di Ceffa ma non può tacere la preoccupazione per il quadro emerso in relazione all’operato di alcuni esponenti politici e sull’intera vicenda nota come Congiura di Sant’Andrea". Dagli atti di indagine ripresi dalla difesa di Ceffa il ricorso al Tar promosso da quattro consiglieri di minoranza non sarebbe stato finanziato da loro stessi ma da un imprenditore vigevanese.

"Se fosse vero, e chiediamo ai consiglieri coinvolti di dimostrare di aver sostenuto personalmente tali costi, sarebbe un fatto di gravità assoluta che imporrebbe una profonda riflessione a livello nazionale". Intanto permane la tensione nella maggioranza dopo che FI ha imposto lo stop all’acquisizione del Castello, sostenendo che priorità siano l’ex macello e il Colombarone. Il vicesindaco facente funzioni Marzia Segù però non ci sta: "Chi ha chiesto di entrare nella maggioranza deve condividerne le scelte".

U.Z.