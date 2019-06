Alagna Lomellina (Pavia), 24 giugno 2019 - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato in un'area golenale del torrente Terdoppio ad Alagna Lomellina. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio ma è stato comunicato stamani dai

carabinieri. Il corpo è stato notato da tre agricoltori della zona che stavano facendo una passeggiata con il cane di uno di loro ed erano alla ricerca di un posto dove poter fare il bagno.

Sono stati subito avvisati i carabinieri della stazione di Garlasco. Il cadavere è stato portato all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia, dove sarà effettuata l'autopsia per stabilire le cause della morte. Al momento non vi sono elementi sufficienti per l'identificazione. Gli investigatori stanno effettuando ricerche anche negli elenchi delle persone scomparse negli ultimi mesi tra Lombardia e Piemonte.