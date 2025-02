Bloccato su auto rubata. A bordo anche refurtiva

VOGHERA (Pavia) Arrestato per resistenza e denunciato per ricettazione. Un 26enne di origini slave, senza fissa dimora, è stato bloccato dai carabinieri dopo una fuga al volante di un’auto risultata rubata, trovando a bordo anche il bottino di un altro furto. Una telefonata al 112, venerdì pomeriggio, aveva segnalato a Voghera una Fiat 500 sospetta nel parcheggio del centro commerciale di Casei Gerola. Sul posto è stata inviata una pattuglia, ma alla vista dei militari l’automobilista è uscito dal parcheggio e ha imboccato la tangenziale verso Casteggio. L’inseguimento è terminato dopo qualche chilometro con l’automobilista immobilizzato dopo un ulteriore tentativo di sottrarsi al controllo, con l’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale. Evidenti i motivi della fuga, che hanno portato all’ulteriore accusa per l’ipotesi di ricettazione: l’auto è risultata rubata tre giorni prima ad Assago (Milano), e a bordo c’era un borsone con vestiti risultati sottratti all’outlet di Serravalle (Alessandria). S.Z.