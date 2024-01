Bando imprese. Slittano le scadenze

"Una scelta che vuole andare incontro ai commercianti che, nell’incertezza dell’effettiva erogazione del contributo, non possono concretamente aver avviato e completato gli investimenti preventivati nei termini previsti dal Bando Imprese. In questo modo l’Amministrazione comunale pone un’attenzione particolare sul settore e consente agli operatori di completare gli interventi progettati".

Così l’assessore comunale al Commercio Cristina Malvicini (nella foto) ha spiegato la proroga dei termini per l’esecuzione e per la rendicontazione degli interventi inseriti nel bando Distretto urbano del commercio 2022-2024. Con una delibera di Giunta, infatti, le scadenze sono cambiate: ora c’è tempo fino al 30 aprile per l’esecuzione degli interventi e al 31 maggio per la rendicontazione. I termini per l’esecuzione e per la rendicontazione degli interventi fanno riferimento a tutte le imprese ammesse al finanziamento. Con 72mila euro di fondi regionali sono state soddisfatte 23 domande. Con lo stanziamento di 34.976 euro del Comune in sede di approvazione del bilancio si è reso inoltre possibile il soddisfacimento delle ulteriori 13 domande inizialmente non finanziate per esaurimento dei fondi regionali.

Erano state 36 le domande ricevute, tutte ammissibili, soddisfatte secondo il criterio cronologico e fino all’esaurimento dei fondi regionali. Il contributo viene erogato in due soluzioni: la prima, per il 50% del contributo erogabile, è stata data entro dicembre, la seconda entro il 30 giugno. L’importo massimo del contributo è di 4mila euro, indipendentemente dal valore complessivo dell’investimento. L’aiuto non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale.

M.M.