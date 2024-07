Autoguidovie cerca conducenti: scelta dagli autisti la nuova campagna di selezione

Pavia, 8 luglio 2024 - Chi meglio dei conducenti di Autoguidovie è in grado di parlare ai loro futuri colleghi, individuare la forma espressiva più adatta e valutare gli elementi principali che dovrebbero esserci in una comunicazione di recruiting?

Autoguidovie è partita da questo pensiero per creare la campagna per la ricerca di nuovi conducenti 2024. Al fine di rendere i messaggi efficaci e trasparenti e con un approccio totalmente innovativo ha messo insieme il team di comunicazione, le risorse umane e gruppi di conducenti di ogni territorio in cui la società opera per fare sintesi e raccogliere impressioni e punti di vista di ciascuno.

Sono seguite analisi, confronti e riunioni attraverso le quali si sono costruiti tutti gli elementi della campagna di selezione, dalla scelta del messaggio agli aspetti grafici con l’obiettivo di incuriosire e ingaggiare i destinatari, ovvero conducenti (donne e uomini) che vogliano entrare a far parte della squadra, già in possesso delle patenti D o DE + CQC persone in tutti i territori in cui è attiva Autoguidovie (Pavia, Milano, Cremona, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Bologna).

Questa è un’altra iniziativa con cui Autoguidovie prosegue sulla strada intrapresa che mira a mettere al centro le persone, e arriva a seguito del successo ottenuto dal programma di referral “Presentami un conducente” con cui Autoguidovie ha coinvolto tutto il personale.

Il programma prevede l’assegnazione di un buono welfare ai dipendenti in caso di assunzione del profilo da questi ultimi segnalato. L’inquadramento contrattuale offerto è a tempo indeterminato (o di apprendistato) contratto nazionale Autoferrotranvieri con tredicesima e quattordicesima, e prevede il riconoscimento dell’effettiva anzianità pregressa del lavoratore, scatti e parametro.

Per ogni giorno di lavoro vengono assegnati buoni pasto del valore di 8 euro e sono corrisposte provvigioni sulla vendita a bordo dei biglietti, laddove il servizio è attivo. Fanno parte del “pacchetto” numerosi benefit come formazione professionale e rinnovo patenti a carico della società; convenzioni con molteplici brand di sport, moda, tecnologia e altro che danno accesso a immediate scontistiche; polizza sanitaria integrativa TPL Salute; previdenza complementare Fondo Priamo con contributo aziendale e assistenza fiscale gratuita per la compilazione annuale del 730. Viene infine garantito un processo di selezione veloce e diretto.