Aperta inchiesta per il carabiniere morto in scooter

Gli accertamenti della Polstrada proseguono per ricostruire la dinamica dell’incidente che martedì pomeriggio a Borgarello ha provocato la prematura morte del carabiniere Andrea Dall’Armi. Luogotenente 49enne, originario di Roma, dopo un’esperienza di servizio a Milano era arrivato nel 2012 a Pavia, dove lavorava alla Centrale operativa nella caserma di piazza San Pietro in Ciel d’Oro. Abitava a Giussago con la moglie e una figlia ancora minorenne, alle quali si sono stretti nel dolore tutti i carabinieri di Pavia. Il funerale non è stato ancora fissato perché dovrà prima essere effettuata l’autopsia, disposta dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta aperta con l’ipotesi di reato di omicidio stradale colposo. Anche se gli accertamenti sono ancora in corso, la prima ricostruzione ipotizza la responsabilità del conducente del furgone che, nella svolta a sinistra per imboccare la Provinciale che porta a Samperone di Certosa, non avrebbe dato la precedenza al motociclista che arrivava dall’opposta direzione di marcia sull’ex Statale 35 dei Giovi. I due mezzi, sia il furgone sia lo scooter della vittima, sono stati posti sotto sequestro.

E ieri mattina, poco prima delle 9, ancora la Polstrada è intervenuta a Zerbo per un altro incidente mortale. Antonietta Montini, 73enne di Chignolo Po, era al volante della propria Yaris sulla Provinciale 35, tra San Zenone Po e Pieve Porto Morone, quando ha perso il controllo dell’auto, probabilmente per un malore. L’utilitaria è uscita di strada e si è schiantata contro il muretto in cemento di un ponticello sul fossato d’irrigazione, venendo proiettata verso l’alto e ribaltandosi su se stessa. Nella drammatica carambola, la donna è stata sbalzata dall’abitacolo e trovata dai soccorritori ormai priva di vita.

Stefano Zanette