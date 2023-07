Pavia, proposta di matrimonio durante il concerto di Alfa al Castello visconteo

Pavia, 7 luglio 2023 – Sabrina aveva un sogno: ricevere la proposta di matrimonio dal suo fidanzato durante il concerto del suo cantante preferito, Alfa. Ieri sera il desiderio di questa ragazza si è realizzato nel cortile del castello visconteo, davanti a migliaia di persone. Il suo Danny le ha chiesto di sposarla durante uno degli appuntamenti in programma per l’estate musicale. E’ accaduto nel bel mezzo del concerto del cantante legato a Pavia perché porta sempre sul palco una panchina gialla, simbolo della lotta contro il bullismo che sta conducendo Helpis onlus. “Prima di finire questo pezzo – ha detto Alfa sul palco – devo far salire sul palco una persona che ieri mi ha scritto su Instagram e ha una cosa molto importante da dire”. Sono così comparsi i due giovani, lui come impone la tradizione, si è inginocchiato e, microfono in mano e voce tremolante, ha chiesto a Sabrina se volesse sposarlo. “Sei matto” ha risposto lei prima di accettare e di baciarlo tra gli applausi e qualche lacrimuccia. “Ragazzi, che cosa incredibile – ha aggiunto Alfa emozionatissimo -, vi dichiaro marito e moglie. W gli sposi”. E poi tutti insieme hanno cantato una canzone che si adattava perfettamente alla situazione: “Chi ci sarà insieme a te sotto la neve? Chi ci sarà quando le cose non van bene? Chi ci sarà che col dito ti toglierà una lacrima sul viso? Io ci sarò”. E che tutto abbia inizio.