Aggressione in via Piave. Inizia il processo per stalking

È iniziato ieri il processo per stalking a carico di Maurizio Caruso, 44 anni, e della convivente Viviana Panzarini, 60 anni. Secondo le accuse, la coppia avrebbe reso complicata la vita dei residenti in una palazzina Aler di via Piave con minacce e atti persecutori. Arrestati per aver violato ripetutamente il divieto imposto dal tribunale di dimorare sul territorio di Pavia e di avvicinarsi a Lorenza Secondi - la 46enne che è stata aggredita alle spalle con un coltello e minacciata di morte - ieri mattina i due imputati nel corridoio del tribunale hanno inveito e insultato i presenti, anche i giudici. Già all’udienza preliminare la coppia aveva negato le accuse, sostenendo di essere stata presa di mira dal vicinato. "Per me non è più vita - ha detto Lorenza Secondi, assistita dall’avvocato Fabio Zavatarelli -. Ho paura a uscire di casa, ho paura di tutto. Vivo nel terrore, temo sempre d’incontrarli da qualche parte. Anche ora che sono in carcere, temo vengano rilasciati. Quando sono usciti dall’aula del tribunale, mi hanno minacciata di morte". Il giudice ha fissato la prossima udienza a marzo e poi ad aprile. M.M.