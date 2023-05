Dai Santi Francesi a Patty Pravo, otto serate di musica speciale a Pavia

Pavia, 8 maggio 2023 – Otto spettacoli, sette concerti e una serata all’insegna della comicità con tutti protagonisti di rilevanza nazionale per chi rimane d’estate a Pavia.

E’ stata svelata la prima parte del programma La città come palcoscenico, una kermesse giunta alla IV edizione di musica, cinema e spettacoli che si svolgerà principalmente nel castello visconteo, ma coinvolgerà anche altri spazi della città. “Abbiamo pensato a tutti – ha detto Silvio Petitto della Promoter, la società che ha organizzato il palinsesto di spettacoli dedicato a Fulvio Avantaggiato medico, musicista, volontario e consigliere comunale a Torre d’Isola prematuramente scomparso – ai più adulti come ai più giovani inserendo in cartellone proposte che abbracciano tutti i gusti”. Gli eventi, che inizieranno tutti alle 21,30 si svolgeranno nel mese di luglio e all’inizio di settembre. La prima data da segnarsi in agenda è il 5 luglio quando sul palco saliranno I santi francesi, il duo che ha trionfato nella finalissima della sedicesima edizione di X factor (posto unico 23 euro più il diritto di prevendita) Il giorno dopo, il 6 luglio, sarà la volta di Alfa, rapper, cantautore, conduttore radiofonico e volto molto noto tra i giovanissimi che si esibisce portando sul palco una panchina gialla, simbolo importante contro il bullismo e il cyberbullismo voluta dall’associazione pavese Helpis onlus (posto unico 23 euro più diritto di prevendita) L’8 luglio, dopo 20 anni, tornerà a Pavia un’icona della musica: Patty Pravo (posti a sedere numerati e prezzi che vanno dai 27 euro per il terzo settore ai 45 per il primo più diritto di prevendita) Il 13 luglio il palco sarà tutto per Rocco Hunt, vincitore di Sanremo giovani 2014, rapper impegnato che gode di uno straordinario successo tra i giovani e che ha vinto oltre 25 dischi di platino negli ultimi 2 anni (posto unico prato 30 euro più diritto di prevendita) Il 15 luglio si esibirà Manuel Agnelli, artista poliedrico, sofisticato musicista, carismatico showman, tra le figure più amate a livello trans generazionale (posto unico prato 33 euro più diritto di prevendita) Il 17 luglio sarà la volta di Andrea Pucci, comico, cabarettista, conduttore televisivo di grande popolarità che a Pavia ha un pubblico affezionato (posti a sedere numerati: settore goldi 53 euro, I 50 euro, II 45,20, III 40 e IV settore 34,80 euro più diritti di prevendita) Il 4 settembre suggestivo evento con Alice, musa ispiratrice di Franco Battiato che ripercorre l’opera dell’indimenticato amico (posti a sedere numerati: primo settore 45 euro, secondo 35, terzo 27 più diritto di prevendita) Ultimo appuntamento il 6 settembre con la leggendaria band della galassia alternative rock italiana, i Marlene Kuntz (posto unico prato 23 euro)

“E’ una rassegna di grande livello – ha commentato il vice sindaco Antonio Bobbio Pallavicini – in grado di intercettare pubblici diversi per fascia d’età e gusti musicali e non solo locali. Arte e spettacolo sono un volano per valorizzare il patrimonio culturale cittadino e in particolare il nostro splendido castello.