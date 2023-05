Safari e trekking tra le bellezze della Riserva San Massimo dove nasce il riso Carnaroli

Gropello Cairoli, 29 maggio 2023 – Culla del riso Carnaroli, area naturale di oltre 800 ettari a pochi chilometri da Milano nel Parco lombardo della Valle del Ticino, la Riserva San Massimo apre le porte a chi vuole conoscere le origini del riso Carnaroli Autentico con safari off-road e trekking naturalistici.

Tour in riserva tra boschi e campi coltivati, dove l'acqua sgorga cristallina dalle sorgenti naturali e scorre tra erbe spontanee e alberi secolari, all’interno di una macchia cromatica che dal verde intenso del sottobosco spazia fino ai toni più brillanti dei germogli. La Riserva è anche habitat naturali di una varietà di animali: insieme a daini e caprioli che corrono e pascolano in libertà, tra maggio e giugno è possibile ammirare l’airone rosso, che si ferma per nidificare.

E' in questo luogo unico che ha origine il Carnaroli Autentico, il riso utilizzato da grandi chef nelle più note cucine di tutto il mondo. Entrambi i tour sono pensati per piccoli gruppi di persone e sono prenotabili a maggio, giugno e per tutto il mese di settembre.

Il safari off-road

Consente di ammirare la flora e la fauna che animano i boschi della Riserva. L’esperienza, che può essere organizzata in mattinata o durante il tardo pomeriggio, dura un paio di ore tra sentieri sterrati, campi di riso e sorgenti d’acqua, ed è condotta da Dino Massignani, direttore di Riserva San Massimo, al quale è affidato il racconto del riso Carnaroli Autentico. Durante il safari sarà possibile scoprire i segreti della sua produzione, dalla semina all’inondazione dei campi, fino all’essiccazione e al confezionamento.

Il tour prevede lo spostamento all’interno della Riserva su un Land Rover o un Puch militare per un’esplorazione originale e suggestiva e si conclude con un momento di convivialità e degustazione di un buon risotto. Ogni esperienza può essere personalizzata ed è pensata per piccoli gruppi di minino 6 e massimo 12 persone. La prenotazione è obbligatoria.

Il trekking naturalistico

Vi porterà invece alla scoperta degli angoli più nascosti della Riserva, a piedi con un'escursione naturalistica della durata di due ore circa percorrendo i sentieri sterrati che si snodano tra boschi, campi e corsi d’acqua lungo tutta l’area protetta. Accompagnati da guide esperte naturalistiche dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo Aps è possibile ammirare la bellissima natura che fa da sfondo alle risaie.

L’esperienza è pensata per gruppi di minino 10 e massimo 20 persone (dai 6 anni in su). Per info e prenotazioni contattare Maria Antonello di Riserva San Massimo al seguente indirizzo e-mail [email protected]