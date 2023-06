Pavia, un’estate di concerti al castello visconteo: torna la rassegna ‘La città come palcoscenico

Pavia, 15 giugno 2023 – E’ tutto pronto per la stagione estiva degli appuntamenti organizzati da Promoter, che dal 5 luglio porterà sul palco del castello visconteo di Pavia alcuni dei più noti cantanti del panorama musicale italiano che piacciono ad adulti e ragazzi e un cabarettista come Andrea Pucci (17 luglio).

La rassegna ‘La città come palcoscenico – IV edizione, Altri mondi’ promossa dal Comune ha pensato di riportare a Pavia big della musica come Patty Pravo (8 luglio) che mancava da 20 anni, la musa ispiratrice dell’artista da poco scomparso, Alice canta Battiato (4 settembre) e anche nuovi volti come I Santi Francesi (5 luglio), duo pop composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, che ha trionfato nella finalissima della sedicesima edizione del talent musicale X Factor e apriranno a Pavia il loro tour.

Molto atteso sul palco anche Alfa, rapper, cantautore, conduttore radiofonico, è un volto tra i più noti ai giovanissimi, che si è affermato anche quale raffinato autore di canzoni per serie televisive Rai ed è legato a Pavia perché si esibisce portando sul palco la panchina gialla contro il bullismo di Helpis onlus. Il 13 luglio sarà la volta di Rocco Hunt, vincitore di Sanremo Giovani 2014, rapper impegnato che gode di uno straordinario successo tra i più giovani (oltre 25 dischi di platino negli ultimi 2 anni) e il 15 dell’artista poliedrico, sofisticato musicista, carismatico showman Manuel Agnelli. Dopo la pausa d’agosto, si riprenderà con Alice, personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, ripercorre l'opera dell'indimenticabile amico Franco Battiato con canzoni che sono parte della nostra -migliore- storia e, a chiudere il 6 settembre Marlene Kuntz, la leggendaria band della galassia alternative rock italiana.