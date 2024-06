Torna Belgioioso Comics and Games: due giorni immersi nella magia del fumetto

Belgioioso (Pavia) – Due giorni di fumetti, cosplay, tornei, eventi. Due giorni di Belgioioso Comics and Games nella cornice stupenda del Castello. L’attesa è finita: sabato 15 e domenica 16 giugno, dalle 10 alle 19, gli spazi del maniero ospiteranno ancora quella che non è solo una fiera mercato, ma piuttosto un’immersione nel magico mondo dei fumetti. Ci sarà un’area cosplay con gara annessa, un’area videogiochi con postazioni PS5, tornei e vr. Poi ancora corsi e workshop sul fumetto e sul disegno in collaborazione con la Scuola del Fumetto di Milano, una fantastica area dedicata alle culture orientali in collaborazione con Ocha Caffè, una delle realtà più importanti sulla difussione della cultura del Sol Levante. Un’area ludica dove provare giochi da tavolo, gdr e wargames con miniature e molto altro ancora, ospiti influencer (come Kenta Suzuki, il più famoso influencer giapponese in Italia) e molto altro ancora.

Per fare un salto nel medioevo, nel campo dell’area neoclassica sarà allestito un campo di armigeri con tende, armi, armature e suggestive rievocazioni.

Informazioni utili

ORARI Belgioioso Comics and Games sarà aperto al pubblico sabato 15 e domenica 16 giugno 2024 dalle 10 alle 19.

BIGLIETTI Intero 10 euro, ridotto 8 euro ( 6/12 anni, over 65, militari e invalidi).