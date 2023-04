Renate in sospeso sulla data dei playoff "Concentrati, inizia un altro campionato"

di Roberto Sanvito

Il Renate accede ai playoff, ma ancora non si sa quando scatteranno. Al 99% non sarà domenica prossima, come da calendario. Ieri pomeriggio era fissata una riunione in Lega Pro tra le squadre che avrebbero dovuto parteciparvi, ma a mezzogiorno è stata annullata, ora si attende il Consiglio Direttivo di giovedì, ma visto l’andazzo e più d’una situazione pendente (deferimenti, penalizzazioni, ricorsi) tra playoff e playout si va verso uno slittamento. Che i più fiduciosi quantificano in una settimana (7 maggio) mentre i più pessimisti (o realisti?) allungano i tempi fino a giovedì 11 maggio. Insomma, siamo alle solite e non se ne esce. Cambiano i governi del calcio e delle leghe, ma la situazione è la medesima. E se si lamenta la stampa, pensate gli allenatori e i loro staff che non possono programmare alcuna preparazione specifica in vista di partite delicatissime, da dentro o fuori. Ma tant’è. Renate che, quindi, ha finito e riparte al primo turno dall’Arzignano. Contro i vicentini ha vinto due volte, a Meda all’andata e sabato in terra veneta al ritorno strappando in extremis il lasciapassare per la seconda fase. Dove non ci sarà sicuramente Andrea Ghezzi che proprio nella gara dell’ultimo week-end, nel corso del secondo tempo, ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni verrà programmato l’intervento chirurgico.

E la rosa si assottiglia ancora di più. "Avremo bisogno di tutti – dice l’allenatore Andrea Dossena –. La strada è ancora lunga, spero che i ragazzi abbiano dentro il fuoco e la voglia". Poi il mister torna sul traguardo dei playoff: "Meritato per quanto visto durante l’anno, anche se la sentenza finale la dà il campo che ci dice come ci siamo arrivati solo all’ultima giornata a causa dei tanti punti lasciati per strada. Sabato è stata, secondo me, un’ottima prestazione su un campo difficile. Ma ora inizia un altro campionato".