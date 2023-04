"Partita condizionata fortemente dall’arbitro Il Seregno si salverà"

Risultato bugiardo, scarto esagerato. Il Seregno non ci sta dopo i cinque gol presi dalla Varesina e nel mirino mette il direttore di gara Cortale di Locri.

"L’ha condizionata in maniera eclatante. È partito scambiando i loro difensori con i nostri attaccanti, fischiando un fuorigioco inesistente. Il primo rigore della Varesina è inesistente, il secondo scaturisce da un’azione che parte con un fallo di mano. Anche il corner da cui nasce il quarto gol dei padroni di casa è una invenzione della terna. Se a una squadra forte sorretta da una società modello come è la Varesina si fanno regali del genere allora si fa dura per tutti…" dice il dg Jacopo Colombo che crede ciecamente nella sua squadra. "Non meritavamo di perdere. Sul 3-2 per loro e in inferiorità numerica abbiamo avuto almeno 2-3 occasioni per impattare. I due gol sono arrivati solo nel finale. Sono orgoglioso dei miei giocatori che nonostante tutte le difficoltà che girano intorno al Seregno hanno prodotto ancora una prestazione sontuosa. Siamo compatti, mancano quattro partite, le vinciamo tutte e ci salviamo" dice convinto.

Ro.San.