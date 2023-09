Monza, Galliani scatenato: prima acquista Gomez e poi balla con lui la Papu Dance

In Lombardia torna di moda la "Papu Dance". È proprio con il simpatico ballo diventato iconico nell'estate del 2017 che il Monza ha voluto ufficializzare sui propri account social l'acquisto del trequartista Papu Gomez, arrivato a parametro zero dopo la sua ultima parentesi al Siviglia.

Galliani e Gomez ballano la Papu Dance

Per l'argentino non si tratta della prima esperienza in Serie A. Il Papu infatti è stato uno dei protagonisti principali dei successi del primo ciclo dell'Atalanta di Gasperini. La Dea aveva deciso di scommettere sul Papu portandolo a Bergamo dal Metalist, squadra ucraina della città di Charkiv, dopo oltre 100 presenze in tre anni al Catania.

Oggi per il Papu, dopo aver valutato anche un addio al calcio giocato, è iniziata una nuova avventura con i colori del Monza: il 35enne ha messo la firma su un contratto valido fino al 20 giugno 2024, e quindi quale modo migliore per festeggiare se non convincere un personaggio storico del mondo del pallone come Adriano Galliani a seguire i suoi passi sulla musica della Papu Dance. Con la speranza di far ballare e festeggiare presto e spesso i tifosi del Monza.